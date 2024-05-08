Борисов: Россия начала разработку ядерной установки для лунной станции

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033—2035 годах для совместной с КНР научной лунной станции, началась.
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