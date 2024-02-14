Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • айрат
    Англожиды и есть главные фашисты планеты! Этих главных фашистов, убийц и грабителей всей планеты- сша и англию  давно...Посольство РФ: Гл...
  • Leon Dan
    Да неее, не примут. Удавятся. Не просто же так у России экономтка заняла какое-то из высоких мест.В РФ предложили о...
  • Ольга
    Этому попугаю Киркорову надо было не команду телевизионщиков взять с  собой а автомат и идти воевать. Глупый  пожилой...Музыкант Юрий Лоз...

Владимир Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

Владимир Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

В ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, российский лидер Владимир Путин упомянул о наличии архивных документов, связанных с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, и назвал его в шутку «нашим человеком».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх