Владимир Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

В ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, российский лидер Владимир Путин упомянул о наличии архивных документов, связанных с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, и назвал его в шутку «нашим человеком».
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