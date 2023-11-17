Песков: Никто не даст Моргенштерну* гарантий безопасности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV счел неуместной идею рэпера Моргенштерна* съездить с концертом на передовую, чтобы потом снова начать выступать в стране.
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