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Мировое обозрение

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Просившая помощи Путина пекарня «Машенька» сменила владельца

Просившая помощи Путина пекарня «Машенька» сменила владельца

Подмосковная пекарня «Машенька», оказавшаяся в центре публичного внимания после обращения ее владельца к президенту Владимиру Путину, сменила юридическое лицо.

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