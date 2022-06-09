В МИЦ «Известия» обсуждают ситуацию на мировом рынке продовольствия. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?»Как обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций и логистических барьеров? Как будет развиваться ситуация на мировом рынке продовольствия? Какие меры помогут сдержать продовольственную инфляцию?Участники:Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС;Дмитрий Хомяков, заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ; член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;Александр Лосев, экономист;Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.