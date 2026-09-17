650 беременных на Кубани прошли бесплатный генетический тест

С начала 2026 года в Краснодарском крае свыше 650 женщин, ожидающих рождения ребёнка, смогли пройти бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование в рамках полиса обязательного медицинского страхования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Военблогеры раскр...
- В Омской области ...
- Лайма Вайкуле с "...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым