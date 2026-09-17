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Царьград

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650 беременных на Кубани прошли бесплатный генетический тест

650 беременных на Кубани прошли бесплатный генетический тест

С начала 2026 года в Краснодарском крае свыше 650 женщин, ожидающих рождения ребёнка, смогли пройти бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование в рамках полиса обязательного медицинского страхования.

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