Десять человек задержаны в Москве по делу о сбыте наркотиков на 1 млрд рублей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Десять жителей московского региона задержаны в рамках уголовного дела о легализации не менее 1 миллиарда рублей, полученного в результате сбыта наркотиков, сообщила 22 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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