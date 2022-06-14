Віце-президент США Камала Харріс Харріс зустрінеться з професорами права напередодні можливого скасування Верховним судом права на аборти У Білому домі заявили, що зустріч стане продовженням роботи віце-президента з формування коаліції, спрямованої на захист здоров'я жінок Віце-президент США Камала Харріс у вівторок зустрінеться з експертами з конституційного права, приватного життя та технологій, щоб обговорити, що […] Сообщение Харріс зустрінеться з професорами права напередодні можливого скасування Верховним судом права на аборти появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.