Ефимов: с 2020 года в Новомосковском округе построили 79 школ и детсадов

В Новомосковском административном округе с 2020 года построили почти 80 школ и детских садов. Финансирование осуществлялось как из бюджета, так и за счет внебюджетных источников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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