Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Всё! Киев сам развязал России руки»: Ужас! 40 ракет в час. «Огненный ад» в Днепре за Москву: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

«Всё! Киев сам развязал России руки»: Ужас! 40 ракет в час. «Огненный ад» в Днепре за Москву: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

Новости СВО, сегодня на 22 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 22.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey B-V
Andrey B-V

Навёрстываем упущенное! Это надо было делать и с этого надо было начинать в феврале-марте 2022 года! Если бы так начали, то к сентябрю-октябрю 2022 года в Киеве была бы комендатура ВС РФ и гарнизон ВС РФ, а мусьё Зеленский сначала давал бы показания в СИЗО "Матросская тишина", а сейчас бы отбывал срок в "Белом лебеде" (Дом Отдыха УФСИН РФ в солнечном Заполярье). Ну хоть что то более менее нормальное началось, лучше поздно, чем никогда!