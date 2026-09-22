«Всё! Киев сам развязал России руки»: Ужас! 40 ракет в час. «Огненный ад» в Днепре за Москву: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

Новости СВО, сегодня на 22 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 22.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Срочно! ВКС РФ ударили по ДнепроГЭС!»: Подоляка — прилёт точный, так держать!: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
- «Доигрались! Киев посетила «Кузькина мать»!: Город шокирован ответным ударом ВКС РФ: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
- «Солдаты врага в ужасе!»: Русский десант официально в Херсоне. Маск предложил России уничтожить Starlink: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО
Свежие комментарии
- Зеленскому сообщи...
- «Вот это подарок ...
- NC «Смыть! Ударьте и...
Навёрстываем упущенное! Это надо было делать и с этого надо было начинать в феврале-марте 2022 года! Если бы так начали, то к сентябрю-октябрю 2022 года в Киеве была бы комендатура ВС РФ и гарнизон ВС РФ, а мусьё Зеленский сначала давал бы показания в СИЗО "Матросская тишина", а сейчас бы отбывал срок в "Белом лебеде" (Дом Отдыха УФСИН РФ в солнечном Заполярье). Ну хоть что то более менее нормальное началось, лучше поздно, чем никогда!