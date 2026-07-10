Общее собрание владельцев облигаций: забытое гражданско-правовое сообщество, которому нужна реформа

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 в качестве примеров гражданско-правовых сообществ называет коллегиальные органы управления юридического лица, собрание кредиторов в деле о банкротстве, собрание собственников помещений в многоквартирном доме или нежилом здании, а также собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
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