Благоприятное влияние новых налоговых норм на малый бизнес: что изменится? Ирина ОрлонскаяНеобходимость налоговой трансформации назрела уже давно, и сегодня в Госдуме впервые прошли парламентские слушания, на которых депутаты, бизнес, наука и кабмин решали, по какому пути эта трансформация пойдет.