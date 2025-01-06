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Миллионы людей по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам

Миллионы людей по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам

Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание The Guardian.

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