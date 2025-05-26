Творения, пережившие века

Искусство — это зеркало души народа или просто красивая картина? Должен ли художник быть патриотом или творить вне времени и границ? Эти вопросы веками будоражат умы, но сегодня они звучат особенно остро.
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