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Творения, пережившие века

Творения, пережившие века

Искусство — это зеркало души народа или просто красивая картина?   Должен ли художник быть патриотом или творить вне времени и границ? Эти вопросы веками будоражат умы, но сегодня они звучат особенно остро.

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