Мэр европейского города запретил жителям болеть

Жителям Белькастро, небольшого города на юге Италии, официальным указом запрещено болеть. Мэр европейского города издал указ, требующий от местных жителей «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной».
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