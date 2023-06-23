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В связи с растущим старением населения планеты и увеличением распространенности нейродегенеративных заболеваний регулярный сон может оказать положительное влияние на здоровье мозга

В связи с растущим старением населения планеты и увеличением распространенности нейродегенеративных заболеваний регулярный сон может оказать положительное влияние на здоровье мозга

﻿﻿В связи со старением населения мира и увеличением числа случаев нейродегенеративных заболеваний регулярный сон может оказать положительное влияние на здоровье мозга.

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