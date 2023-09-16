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Сунесс о Беллингеме: «Он может стать одним из величайших. У него физика и техника Зидана»

Сунесс о Беллингеме: «Он может стать одним из величайших. У него физика и техника Зидана»

«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике.

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