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“Должны отловить и отправить на фронт не менее 5000 мужчин”: Безсонов о рейде киевских властей в оккупированных городах ДНР

“Должны отловить и отправить на фронт не менее 5000 мужчин”: Безсонов о рейде киевских властей в оккупированных городах ДНР

Военный эксперт Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале о том, что на выходные дни киевская власть запланировала проведение двухдневного рейда по мобилизации мужчин в нескольких городах.

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