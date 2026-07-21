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Единственный цыган — Народный артист СССР: почему за кулисами славы Николая Сличенко кипели шекспировские драмы

Единственный цыган — Народный артист СССР: почему за кулисами славы Николая Сличенко кипели шекспировские драмы

Николай Сличенко остался в истории советской культуры как единственный цыганский исполнитель, удостоенный звания Народного артиста СССР.

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