Байден заявил Зеленскому, что «возможности помогать Украине быстро исчерпываются»

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 12 декабря, заявил, что пока есть возможность, США продолжат поставлять оружие Украине, но возможности Соединенных Штатов закончатся скоро, если не будет дополнительных ассигнований, – сообщают СМИ.