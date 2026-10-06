В Свердловской области 7 октября завоют 200 сирен: учения по ГО

В рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая пройдёт в Свердловской области с 7 по 9 октября, 7 октября с 10:40 до 10:43 состоится проверка системы оповещения населения с запуском электросирен, уличных громкоговорителей и гудков крупных предприятий.