В Свердловской области 7 октября завоют 200 сирен: учения по ГО

В рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая пройдёт в Свердловской области с 7 по 9 октября, 7 октября с 10:40 до 10:43 состоится проверка системы оповещения населения с запуском электросирен, уличных громкоговорителей и гудков крупных предприятий.
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