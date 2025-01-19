Новый европейский кроссовер оказался намного дешевле конкурентов: известны цены

Компания Dacia представила свой первый крупный кроссовер – Bigster. На европейском рынке Dacia Bigster предлагается в нескольких комплектациях, каждая из которых тщательно продумана для обеспечения оптимального соотношения цены и качества.
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