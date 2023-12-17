Сносом аварийных домов в Перми займется чиновник, который хочет покинуть пост

В администрации Перми сформировали рабочую группу по сносу аварийных многоквартирных домов. Ведомство должен возглавить действующий начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, указано в постановлении на сайте мэрии.
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