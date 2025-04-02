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Аргументы и Факты

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  • Eduard
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Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится создать нечто вроде Гипер-Америки, однако существует риск не справиться с многочисленными вызовами, на которые ему придется реагировать.

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