Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится создать нечто вроде Гипер-Америки, однако существует риск не справиться с многочисленными вызовами, на которые ему придется реагировать.
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