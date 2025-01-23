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PSYСHOLOGY & FUN

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🤬🤬🤬В Ираке разрешили браки с 9-летними девочками

🤬🤬🤬В Ираке разрешили браки с 9-летними девочками Сейчас согласно законодательству страны минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет.

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