Сувениры вручат каждому 18-летнему избирателю Сувениры подарят 18-летним избирателям, которые впервые придут голосовать на выборы Президента России.
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Сувениры вручат каждому 18-летнему избирателю Сувениры подарят 18-летним избирателям, которые впервые придут голосовать на выборы Президента России.