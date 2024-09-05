Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Безопасно или дёшево? В России сделали выбор: Мигрантам не понравится

Безопасно или дёшево? В России сделали выбор: Мигрантам не понравится

Petrov Sergey/Globallookpress Безопасно или дёшево? В России сделали выбор по поводу регулирования сферы такси.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Херню  не  городи, защищая  чинуш. Именно они виноваты  в наплыве мигрантов. А  я  пишу  правду, многие  пенсионеры  в силу  здоровья  не  могут  до  боль ниц  доехать на  автобусе, вынуждены  на такси тратиться. И  до  01,09. 2024  года  такси  было не  дешево, так мне  за  один  км надо  доехать  было, брали  190  рублей. А  сколько  сейчас придётся  платить? Вы  со  своей  колокольни судите, не  думая  о  других.
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Евгений Алексеенко
наша власть простых,а особенно пожилых и инвалидов не любит,готова драть три шкуры!
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