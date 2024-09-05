Безопасно или дёшево? В России сделали выбор: Мигрантам не понравится

Владимир Алтайцев

Херню не городи, защищая чинуш. Именно они виноваты в наплыве мигрантов. А я пишу правду, многие пенсионеры в силу здоровья не могут до боль ниц доехать на автобусе, вынуждены на такси тратиться. И до 01,09. 2024 года такси было не дешево, так мне за один км надо доехать было, брали 190 рублей. А сколько сейчас придётся платить? Вы со своей колокольни судите, не думая о других.