Petrov Sergey/Globallookpress Безопасно или дёшево? В России сделали выбор по поводу регулирования сферы такси.
Безопасно или дёшево? В России сделали выбор: Мигрантам не понравится
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Херню не городи, защищая чинуш. Именно они виноваты в наплыве мигрантов. А я пишу правду, многие пенсионеры в силу здоровья не могут до боль ниц доехать на автобусе, вынуждены на такси тратиться. И до 01,09. 2024 года такси было не дешево, так мне за один км надо доехать было, брали 190 рублей. А сколько сейчас придётся платить? Вы со своей колокольни судите, не думая о других.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
наша власть простых,а особенно пожилых и инвалидов не любит,готова драть три шкуры!
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4 час.
ПМ
Павел Миллер
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2 час.
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