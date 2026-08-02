Как астероид Чиксулуб превратил Землю в гигантскую духовку за пару часов

Школьная программа приучила нас к мысли, что динозавры пали жертвой глобального похолодания. Принято считать, что удар астероида Чиксулуб поднял гигантские тучи пепла, которые заблокировали солнечный свет, остановили фотосинтез и обрекли экосистему на медленное угасание.