Как астероид Чиксулуб превратил Землю в гигантскую духовку за пару часов

Школьная программа приучила нас к мысли, что динозавры пали жертвой глобального похолодания. Принято считать, что удар астероида Чиксулуб поднял гигантские тучи пепла, которые заблокировали солнечный свет, остановили фотосинтез и обрекли экосистему на медленное угасание.
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