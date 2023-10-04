Евро теряет позиции в международных расчетах Ирэн ОрлонскаяВ последнее время евро продолжает терять свои позиции на международном рынке, что привело к рекордно низкой доле в международных расчетах всего 23%.
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