Что чаще всего дарили россияне в 2023 году

Выбор подарка — непростая задача, особенно в преддверии Нового года. На основе статистики от маркетплейса локальных брендов Flowwow «Сноб» разобрался, что чаще всего россияне дарили друг другу в течение 2023 года.
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