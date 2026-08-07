Срочно! Взрывы в Екатеринбурге: дрон упал на крупный ВБ-склад, пожар тушат

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Sergey Ivanov

Вот вроде бы и надо патриотично пожалеть эту Дикую Ягоду- только почему- то жалость так и не проснулась... Может быть, потому что я видел, как горят эти склады «от попадания обломков». Собственно, вы и сами эти кадры видели. Просто давайте немного над ними подумаем: Итак, стоило попасть в здание склада одному беспилотнику- даже не беспилотнику, а его обломкам, как нас пытаются уверить околокремлевские пропагандисты- как пожар мгновенно охватывает весь склад! Такое впечатление, что склад под завязку набит бочками с бензином. А потом начинает рушиться и сама конструкция. Обрушение происходит по закону домино: Каждая панель тянет за собой соседнюю... Так какой вывод из увиденного можно сделать? А вывод простой: Эта владелица дико сэкономила на строительстве складов. В итоге- дешевенькая и никчемная конструкция, готовая обрушиться от любого пинка или вспыхнуть от малейшей искры. Никаких систем пожаротушения нет и в помине. Нет противопожарных перегородок. Вообще ничего нет! И ведь даже на Украину пальцем не покажешь! Не будь войны- все равно склады бы горели точно так же! Просто какой- то мужик покурил не там... Или проводку перемкнуло.... Нет, не жалко мне ни эту фирму, ни ее владелицу. По- хорошему, ее бы не пожалеть надо, а отправить на нары....