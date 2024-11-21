«Не все удается скрыть»: Ольга Бузова ответила, выйдет ли замуж в 2025 году

38-летнюю Ольгу Бузову заметили за примеркой свадебных платьев в одном из салонов Москвы. Телеведущая неоднократно говорила, что мечтает выйти замуж и родить ребенка, но без каких-либо уточнений о своем будущем избраннике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии