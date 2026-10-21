www.globallookpress.com/Michtof/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил 20 октября, что с главой парламентской фракции националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен обошлись несправедливо.
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