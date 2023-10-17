Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу

Обострение на Ближнем Востоке способно привести к взлету котировок на «черное золото» Анна Седова Фото: Олег Елков/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Голубовский Цены на нефть резко пошли вверх на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.