Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу

Обострение на Ближнем Востоке способно привести к взлету котировок на «черное золото» Анна Седова Фото: Олег Елков/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Голубовский Цены на нефть резко пошли вверх на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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