В Белоруссии заявили о росте напряженности на границе с Украиной

ТАСС/AP/Oleksandr Ratushniak ВСУ продолжают стягивать войска к границе с Белоруссией, напряжение там нарастает, сообщил заместитель командующего Силами спецопераций по идеологической работе ВС РФ полковник Вадим Лукашевич.
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