Пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 41 миллион рублей

Четырёхуровневые апартаменты находятся в доме с закрытой территорией и охраной.В картотеке сайта по подбору недвижимости N1 появилось объявление о продаже четырёхуровневой квартиры в элитном доме на улице Шевченко, 17 в Новосибирске.