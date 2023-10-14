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Пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 41 миллион рублей

Пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 41 миллион рублей

Четырёхуровневые апартаменты находятся в доме с закрытой территорией и охраной.В картотеке сайта по подбору недвижимости N1 появилось объявление о продаже четырёхуровневой квартиры в элитном доме на улице Шевченко, 17 в Новосибирске.

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