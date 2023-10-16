Секретные татуировки — узоры и рисунки, видимые только под УФ-светом 0 Если очень хочется нанести на свое тело татуировку, но одолевают сомнения («а не испортит ли это мой внешний вид» или «а что люди скажут», а то и «как же я потом на новую работу устроюсь»), то лучше отложить это дело до того момента, пока не будешь уверен на сто процентов.