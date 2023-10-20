Несмотря на критику, Майя Санду приветствует решение Украины об упразднении синтагмы "молдавский язык"

Несмотря на критику заявлений премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, президент Майя Санду приветствует решение киевских властей заменить в официальных документах синтагму "молдавский язык" на «румынский».
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