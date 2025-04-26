ТАСС: ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся в огневом мешке

REUTERS/Anatolii Stepanov Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде (Димитрове) находятся "в огневом мешке", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
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