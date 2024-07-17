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Какое "кино" показал Сталин Западу в 44-м. Почаще бы его сейчас смотрели

Какое "кино" показал Сталин Западу в 44-м. Почаще бы его сейчас смотрели

17 июля 1944 года. В тот день по Москве прошло 56 тыс. немецких солдат и офицеров, которых советские войска захватили в плен в Беларуси в результате операции «Багратион».

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