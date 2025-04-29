Путин объявил перемирие на дни празднования 80-летия Победы. И это правильно

Наталия Ефимова То, что властям соседней территории, которая продолжает и в эти дни сносить памятники победителям, затирать или сдирать отовсюду любые упоминания героев (у них свои - которым "слава"), гоняться за ветеранами и детьми, посмевшими прийти к дорогим могилам и Вечному Огню (не уверена, что он где-то там остался) в пилотках, с георгиевскими ленточками, - праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне абсолютно безразличен, нам известно давно.