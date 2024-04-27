Политический обозреватель Дэвид Экс заявил, что украинские войска находятся в отчаянном положении. В своей статье для издания Forbes Экс выразил мнение, что Киев потеряет несколько поселений в районе Очеретино.
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