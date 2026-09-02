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Rival Ukrainian Agencies In Lengthy Street Shootout, Officers Wounded

Rival Ukrainian Agencies In Lengthy Street Shootout, Officers Wounded

Rival Ukrainian Agencies In Lengthy Street Shootout, Officers Wounded A bizarre mini civil war of sorts has erupted among rival Ukrainian security agencies, complete with a wild street shootout and police standoff which has threatened to create more political scandal for President Zelensky - whose office has issued a statement - in an unprecedented saga which seems straight from the plot of a Lioness episode.

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