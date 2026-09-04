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Росреестр Подмосковья: проверка данных о границах участка в ЕГРН доступна онлайн

Росреестр Подмосковья: проверка данных о границах участка в ЕГРН доступна онлайн

С 1 марта 2025 года в России заработал принцип «построил-оформи», утвержденный федеральным законом. Владельцы обязаны регистрировать право собственности на готовые объекты без промедления, напомнили в Управлении Росреестра по Московской области.

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