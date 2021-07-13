Каждому девятому россиянину отказали в работе из-за прививки

В России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию определённых групп граждан.фото: Сергей Киселёв/агентство «Москва»С отказами в приёме на работу в связи с отсутствием прививки от коронавирусной инфекции уже столкнулись 11% россиян.
В России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию определённых групп граждан.фото: Сергей Киселёв/агентство «Москва»С отказами в приёме на работу в связи с отсутствием прививки от коронавирусной инфекции уже столкнулись 11% россиян.
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