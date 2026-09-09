Рубио: США видят возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине

www.globallookpress.com/Lian Yi/XinHua На прошедших в выходные переговорах в Москве и Киеве с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.
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