Рубио: США видят возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине

www.globallookpress.com/Lian Yi/XinHua На прошедших в выходные переговорах в Москве и Киеве с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.