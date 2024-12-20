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Курские новости

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Прокуратура обязала курский Минздрав вернуть онкобольному мужчине 30 тысяч

Прокуратура обязала курский Минздрав вернуть онкобольному мужчине 30 тысяч

Курянин имеет онкологическое заболевание. Он - инвалид второй группы, проходит химиотерапию препаратами, которые должны ему предоставляться бесплатно, но так как в аптеке медикаментов не было, мужчина купил их более чем за 30 тысяч.

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