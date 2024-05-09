В Минкульте объяснили, почему новый фильм с Ургантом не получил прокатное удостоверение

Николай Солодников адаптировал рассказ Юрия Казакова в кинокартине «Во сне ты горько плакал».Министерство культуры России уточнило, при каких обстоятельствах не было выдано прокатное удостоверение фильму Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».