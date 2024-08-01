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Газета.ру

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Модель Алана Мамаева опровергла, что Погребняк обманывает о беременности

Модель Алана Мамаева опровергла, что Погребняк обманывает о беременности

Модель Алана Мамаева высмеяла в Instagram слухи о ненастоящей беременности коллеги Марии Погребняк. Пользователь спросил, как так получилось, что у Погребняк долгое время якобы не было живота, а теперь модель на девятом месяце беременности.

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