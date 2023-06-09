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На Украине сообщили, что 3624 дома были затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

На Украине сообщили, что 3624 дома были затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин в своем Telegram-канале информировал о затоплении более трех с половиной тысяч домов в подконтрольной Украине части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС.

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