На Украине сообщили, что 3624 дома были затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин в своем Telegram-канале информировал о затоплении более трех с половиной тысяч домов в подконтрольной Украине части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС.
Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин в своем Telegram-канале информировал о затоплении более трех с половиной тысяч домов в подконтрольной Украине части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС.
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